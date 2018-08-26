Cenk Tosun’lu Everton galibiyeti koruyamadı Bournemouth ile karşılaşan Everton, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibinin gollerine engel olamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig’in 3’üncü haftasında deplasmanda Bournemouth ile karşılaşan Everton, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibinin gollerine engel olamadı ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Premier Lig’in ilk 2 haftasında topladığı 4 puan ile sezona etkili bir başlangıç yapan Everton, Bournemouth deplasmanından da bir puanla ayrılarak puanını 5’e yükseltti. Bournemouth ise bu sonuçla 7 puana ulaştı.

41’inci dakikada Richarlison’un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Everton, 56’ncı dakikada Cenk Tosun‘un asistinde Theo Walcott‘ın topu ağlara göndermesiyle durumu 1-0 yaptı. 61’inci dakikada Adam Smith gördüğü kırmızı kartla Bournemouth’u 10 kişi bıraktı. Maçın 66’ncı dakikasında Sigurdsson’un asistinde Keane topu ağlara göndererek skoru 2-0’a taşıdı. 75’inci dakikada Joshua King’in penaltıdan attığı golle Bournemouth farkı 1’e indirirken, 79’uncu dakikada ise Nathan Ake’nin golüyle kırmızı siyahlı ekip durumu 2-2’ye getirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.

Milli oyuncu Cenk Tosun karşılaşmaya Everton formasıyla ilk 11’de başladı. Cenk, bir asist yaptığı mücadelede sahadan 84’üncü dakikada ayrılırken, yerini Calvert-Lewin’e bıraktı. (SPORHABERLERİ.COM)