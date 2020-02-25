Mesut Özil ve Amine Gülşe Özil’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Arsenal'de forma giyen futbolcu Mesul Özil'in eşi Amine Gülşe'nin hamile olduğu geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin bebeği kız olacak.