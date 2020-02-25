Mesut Özil ve Amine Gülşe Özil’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Arsenal'de forma giyen futbolcu Mesul Özil'in eşi Amine Gülşe'nin hamile olduğu geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin bebeği kız olacak.

7 hours önce
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Türk asıllı Alman futbolcu Mesul Özil ve geçtiğimiz yaz aylarında dünya evine girdiği eşi Amine Gülşe’nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Aileye yakın kişilerden edinilen bilgiye göre çiftin bir kız çocuğu olacak.

BEBEĞİNİ KENDİSİ YETİŞTİRECEK

Amine Gülşe’nin bebeğine dadı tutmayacağı, kendisinin bakacağı öğrenildi. Güzel oyuncu, annesi ve kayınvalidesinin desteğiyle çocuğunu kendisi yetiştirmek istiyor.

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