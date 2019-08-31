İlker Kaleli: BBC ve Netflix’in ortak yapımında rol alacak

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, BBC-Netflix ortak yapımı The Serpent dizisinde rol alacak.

2 hours önce
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Başarılı oyuncu İlker Kaleli, BBC-Netflix ortak yapımı The Serpent dizisiyle anlaştıBangkok’a uçan İlker Kaleli bugün ekibe katılıyor. Ünlü oyuncunun dört hafta sürecek çekimleri Bangkok’un ardından adalarda devam edecek.

TOM SHANKLAND YÖNETECEK.

Dizi Hindistanlı ünlü seri katil Charles Sobhraj’ın sıra dışı hikayesini anlatıyor. BBC’nin yanı sıra Netflix’te de yayınlanarak dünyada geniş bir kitleye ulaşması beklenen The Serpent’in yönetmenliğini ünlü House of Cards dizisini yöneten Tom Shankland yapıyor.

İlker Kaleli, BBC ile şubattan bu yana görüşmelerini sürdürdüğü The Serpent’in çekim takviminin çakışması nedeniyle Yabancı adlı yerli dizi projesinde rol alamayacak.

İlker Kaleli'den sevenlerine müjdeli haber: BBC ve Netflix'in ortak yapımında rol alacak
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