Porno izlemek aldatmaya girer mi? Central Florida Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, insanların porno filmlere yaklaşımına ilişkin hayli ilginç bir detayı ortaya koydu.

Porno seyretmek dünyanın hemen hemen her ülkesinde bir tabu, fakat bir yandan da her gün milyonlarca insanın gerçekleştirdiği bir eylem.

Çoğu insan sevgilisinin porno izlemesine çok takılmasa da, bazı gençlerin bunu aldatma olarak gördüğü ortaya çıktı.

Central Florida Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışmaya göre; her sekiz genç erkekten biri, partnerinin porno seyretmesini aldatma olarak görüyor.

Amerikalı 392 kolej öğrencisiyle cinsel davranışları ve tercihlerine ilişkin bir araştırma yapıldı. Katılımcıların yüzde 73’ü porno izlemenin aldatma olarak görülmemesi gerektiğini beyan etti.

İngiliz The Mirror gazetesinin aktardığı habere göre; yüzde 14’ün “Emin değilim” yanıtını verdiği araştırmanın katılımcılarından yüzde 13’ü ise “Porno seyretmek kesinlikle aldatmadır” yanıtını verdi.