MAXIM dergisi Rusya’nın en güzel kızını seçti
Erkek dergisi MAXIM’in her yıl düzenlediği güzellik yarışmasının kazananı Rusya’nın Vologda kentinden katılan 26 yaşındaki Viktoriya Tsuranova oldu.
Rusya’nın başkenti Moskova’da dün sonuçları açıklanan yarışmanın final bölümünde Tsuranova, Rusya genelinden katılan 100 rakibini geride bıraktı.
Yarışmayı kazanan Tsuranova’nın fotoğrafı, MAXIM’in eylülde çıkacak sayısının kapağını süsleyecek.
Yarışmanın finalinden kareler
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