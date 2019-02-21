İngiliz moda devi Burberry’den ‘idam ipli’ tasarıma özür

İngiliz moda devi Burberry Londra Moda Haftası’nda görücüye çıkan üzerinde “idam ipi” bulunan kapşonlu kazak tasarımı için özür diledi. Tasarım podyumda görücüye çıkmasının ardından idamı anımsatması ve intihara teşvik edebileceği gerekçesiyle sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Ünlü moda firmasının CEO’su Marco Gobbetti, Burberry’nin sebep olduğu sıkıntı ve tepki için derinden özür dilediğini açıkladı. Gobbetti tasarımın sonbahar koleksiyonundan ve tüm reklam fotoğraflarından çıkarıldığını duyurdu.

Burberry’nin Kreatif Direktörü Riccardo Tisci de tasarımın aslında denizcilikten ilham alındığını, ancak sonradan duyarsız olduğunu farkettiğini söyledi.

Model Liz Kennedy tasarımın fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak “İntihar bir moda değildir.” diye tepki göstermişti.