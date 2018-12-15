Şeyma Subaşı: Çok tatlı ve komiksiniz

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından internette dolaşan ‘Uzmanlar uyarıyor! Şeyma Subaşı’nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir’ yazısını paylaştı.

4 saat önce
0 252 Bir dakikadan az

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından internette dolaşan ‘Uzmanlar uyarıyor! Şeyma Subaşı’nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir’ yazısını paylaştı.

Silivri’de önceki gün Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, internette dolaşan “Uzmanlar uyarıyor! Şeyma Subaşı’nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir” yazısını paylaştı.

Şeyma bu sözler için, ” Bence çok tatlı ve komiksiniz” yazdı.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 gün önce
129

LTM’den örnek davranış

1 hafta önce
357

Ericsson’un hatası milyonlarca cihazı internetsiz bıraktı!

1 hafta önce
676

Seda Sayan bombaladı!

1 hafta önce
344

O2 kesintisi: 31 milyon mobil müşteri çevrimiçi olamıyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin