Şeyma Subaşı: Çok tatlı ve komiksiniz Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından internette dolaşan ‘Uzmanlar uyarıyor! Şeyma Subaşı’nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir’ yazısını paylaştı.

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından internette dolaşan ‘Uzmanlar uyarıyor! Şeyma Subaşı’nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir’ yazısını paylaştı.

Silivri’de önceki gün Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, internette dolaşan “Uzmanlar uyarıyor! Şeyma Subaşı’nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir” yazısını paylaştı.

Şeyma bu sözler için, ” Bence çok tatlı ve komiksiniz” yazdı.