Tülin Şahin ile sevgilisi Pedro ilk kez görüntülendi!

TÜLİN Şahin, yaklaşık 3 aydır birlikte olduğu Portekizli iş insanı Pedro De Noronha ile önceki gün ilk kez birlikte objektiflere yakalandı.

37 dakika önce
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TÜLİN Şahin, yaklaşık 3 aydır birlikte olduğu Portekizli iş insanı Pedro De Noronha ile önceki gün ilk kez birlikte objektiflere yakalandı.
Tülin Şahin, Portekizli iş insanı Pedro De Noronha ile 3 aydır aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde evlenecekleri öne sürülen çift, önceki gün ilk kez birlikte görüntülendi. Etiler’de bir etçide yemek yedikten sonra objektiflere yansıyan ikili, habercilere gülümseyerek poz verdi ancak soruları yanıtsız bıraktı.

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