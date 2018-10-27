Ünlü Şarkıcı Justin Bieber: Hailey Baldwin ile evlendik Selena Gomez ile ilişkisini bitirdikten sonra Hailey Baldwin ile tutkulu bir aşka yelken açan dünyaca ünlü genç şarkıcı Justin Bieber, sevgilisi model Hailey Baldwin ile evlendiğini itiraf etti.