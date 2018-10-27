Ünlü Şarkıcı Justin Bieber: Hailey Baldwin ile evlendik
Selena Gomez ile ilişkisini bitirdikten sonra Hailey Baldwin ile tutkulu bir aşka yelken açan dünyaca ünlü genç şarkıcı Justin Bieber, sevgilisi model Hailey Baldwin ile evlendiğini itiraf etti.
Selena Gomez ile ilişkisini bitirdikten sonra Hailey Baldwin ile tutkulu bir aşka yelken açan dünyaca ünlü genç şarkıcı Justin Bieber, sevgilisi model Hailey Baldwin ile evlendiğini itiraf etti.
ABD’nin Los Angeles kentinde Joan’s on Third Restoran’da kahvaltıya giden Justin Bieber ve Hailey Baldwin çiftine evlilik soruları sorulması üzerine Justin Bieber evlendiklerini söyledi.
SOSYAL MEDYADAN YALANLAMIŞTI
Evlilik iddialarını daha önceden sosyal medya hesabından yalanlayan Bieber, evlenip evlenmedikleri yönündeki ısrarlı sorulara dayanamayarak ‘Evet’ yanıtı verdi.
Ünlü magazin sitesi TMZ, ikilinin, 13 Eylül günü evlendiğini öne sürmüştü. Site, New York Belediye Binası’ndaki Evlilik Bürosu’nda gerçekleşen gizli nikahın vaiz Jeffrey Quinn tarafından kıyıldığını iddia etmişti.