Kadir İnanır, Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar’ı topa tuttu!

KADİR İnanır, “Kapı” filminin basın toplantısında Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar’ı hedef aldı. “Türk sineması onlardan soruluyormuş” diyen sanatçı, “Mesleğin esas sahiplerini yok saymak doğru değil” dedi.

Usta oyuncu Kadir İnanır, Vahide Perçin’le başrollü paylaştığı “Kapı” filminin tanıtımı için basın mensuplarının karşısına çıktı. İnanır, isim vermeden Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ı topa tuttu.

“Türk sinemasını kurtarmayı onlara bıraktık, onlar kurtaracakmış. Türk sineması onlardan soruluyormuş. Öyle okudum bir gazetede. Hayır, Türk sineması kimseden sorulmuyor. Halk teslim eder herkesin hakkını. Ben 50’nci yıla giriyorum, hâlâ karşınızdayım. Bu işin sorumlularının kiminle neyi konuşacağını iyi bilmesi lazım. Biraz daha ileri gidersem yayınlayamazsınız. Kaç gündür yollarda anamız ağladı. Burnumuzdan geldi her şey. Sorumlusu iki komedyen… Ben ikisini de çok severim ama yanlış, kategori dışı. Kendi aralarında yarışan bir mekanizma.”