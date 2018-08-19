Brad Pitt: Angelina Jolie’nin yaptıklarını iğrenç buluyorum

2016 yılının ağustos ayında verdikleri boşanma kararıyla magazin dünyasına bomba gibi düşen Brad Pitt, Angelina Jolie ve çocuklarıyla ilgili haberler nedeniyle eski eşini suçladı.

2 gün önce
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2016 yılının ağustos ayında verdikleri boşanma kararıyla magazin dünyasına bomba gibi düşen Brad Pitt, Angelina Jolie ve çocuklarıyla ilgili haberler nedeniyle eski eşini suçladı.

Hollywood yıldızı Brad Pitt ile boşanma aşamasında olduğu aktris Angelina Jolie’nin çocukları için verdiği yasal mücadele gidere kızışıyor. Angelina Jolie’nin, ünlü boşanma avukatı Laura Wasser’in yerine yeni bir hukuk ekibi ile anlaşması üzerine mahkeme savaşının detayları halka açık hale getirildi.

Blast’in haberine göre; Brad Pitt boşanma konularının özel kalması gerektiğini ve şu anda halka açık bir durumda olmanın ‘iğrenç’ olduğunu savunuyor.

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