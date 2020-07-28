KKTC Başbakanı Tatar: “7 gün karantinaya gerek yok görüşündeyim”

4 hours önce
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KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC’de RO değerinin (bulaştırma oranının) 0.65 civarında olduğunu söyleyerek, “Bana bilim insanları tarafından aktarılan bu rakamlara göre KKTC’de şu an salgın yoktur, inşallah böyle devam eder” dedi.

“7 GÜN KARANTİNAYA GEREK YOK GÖRÜŞÜNDEYİM”

Rum tarafının Ağustos ayında İngiltere’ye kapıları açacağını dile getiren Tatar, İngiltere’den gidenlere yönelik 7 gün karantinaya gerek olmadığı düşüncesini ifade etti ve Bakanlar Kurulu’nda da bu görüşünü aktardığını söyledi.

Başbakan Tatar, halka maske, sosyal mesafe ve çok kalabalıklardan uzak durma önlemlerini alması ve sürdürmesi çağrısında bulundu.

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