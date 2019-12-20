Brexit’i finanse eden İngiliz iş insanlarından “Kıbrıs vatandaşlığı” başvurusu
İngiltere’de Boris Johnson’ın kampanyasını finanse eden İngiliz iş insanları “Kıbrıs vatandaşlığı” başvurusunda bulundu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un kampanyasını finanse eden İngiliz iş insanlarının “Kıbrıs vatandaşlığı” almak için başvuruda bulundukları ifade edildi.
Söz konusu röportajın “Reuters” haber ajansında yer aldığını yazan Haravgi gazetesi, “Brexit’i Finanse Ettiler ve Kıbrıs Pasaportu Talep Ediyorlar” başlıklı haberinde, röportajın, İngiltere’deki Muhafazakâr Parti finansörlerinin, halkın AB’den çıkışı desteklediği 2016 yılındaki referandumun ardından “Kıbrıs vatandaşlığı almayı istediklerini gösteren Kıbrıs Cumhuriyeti belgelerine” atıfta bulunduğunu kaydetti ve röportajda yer alan detaylara yer verdi.