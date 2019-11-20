“Türkiye’nin de güçlü bir KKTC’ye ihtiyacı var”

KKTC Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin güçlenmesinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sözünü ettiği, kara, deniz ve havadaki hakların korunması açısından şart olduğunu vurguladı.

Başbakan Tatar, dün katıldığı bir programda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Tatar bir soru üzerine “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmasının şart olduğunu, Türkiye’nin de güçlü bir KKTC’ye ihtiyacı bulunduğunu” söyledi.

Tatar şu ifadeleri kullandı:

“Sondaj çalışmaları Kıbrıs’ın önemini arttırdı, KKTC’nin değerini arttırdı. Türkiye’nin de hava ve deniz sahası bakımından KKTC’ye ihtiyacı vardır. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da, yalnız karada değil, havada ve denizde Türkiye ve KKTC’nin çıkarlarının korunmasından söz ediyor. Biz de diyoruz ki, KKTC güçlenirse, Türkiye’de güçlenecektir. Biz, örneğin turizmde bir marka ülke olmak için hamle yapmak istiyoruz. Yaparsak çok önemli bir gelişme olur ve ekonomimiz daha da güçlenir. Aynı şekilde üniversiteler olayında da daha ileri gitmeliyiz. Kısacası, ekonomik güçlenme şarttır. Alt yapı yatırımlarımızı tamamlamamız, iş insanımızın, yatırımcılarımızın, önünü açmamız lazımdır.”

Başbakan Ersin Tatar, Rum ELAM partisi mensuplarının KKTC bayrağına saldırmasının üzerinden önemli bir süre geçmemesine Rum yetkililerin henüz bir tepki göstermemesinin, bu olayı tasvip ettikleri anlamına geldiğini de belirtti.

“Biz KKTC olarak, bayrağımıza yapılan bu hakaretin, bu şerefsizliğin peşini bırakmayacağız” diyen Tatar, “Ama Rum yönetimi tarafından şu ana kadar gelen bir açıklama duymadık. Demek ki, tasvip ediyorlar. Suçluların bulunmasıyla ilgili bir şey duymadım. Bu zihniyetle, bu tutumda olanlarla bir yere varamayız” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, “Rum lider Anastasiadis’in Berlin’deki üçlü görüşme ile ilgili açıklamalarının tutumlarında bir değişiklik olmadığını gösterdiğine de dikkati çekti.

Tatar, “Türkiye’nin garantörlüğünü, bizlerin eşitliğini kabul etmiyorlar. Hedefleri üniter bir yapıdır. Türkiye’yle bağlarımızı koparacaklar, Türkiye’nin bizi güvence altında tutmasını ortadan kaldıracaklar ve Kıbrıs’ı 1974 öncesine götürmeye çalışacaklar. Niyetleri bir anlaşma değil, budur” İfadesini kullandı.