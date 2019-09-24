KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, başarıya gidecek bir süreç için netliğin, açıklığın esas olduğunu vurgulayarak, “Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak ne istediğimizi biliyoruz. İstediklerimiz BM parametreleriyle uyumludur. Niyet, siyasi irade ve kararlılık bizde vardır. Eğer başta Rum tarafı olmak üzere tüm taraflar da aynı niyet, siyasi irade ve kararlılığı sergilerse evet, Kıbrıs’ta çözüm mümkündür. Eğer bunu başaramazsak olası gelişme Kıbrıs’ta bölünmenin kalıcı hale gelmesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’a gitmek üzere ülkeden ayrılmadan önce dün Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Akıncı toplantıda yaptığı konuşmada, sonuç odaklı, iyi planlanmış ve kısa sürede bir stratejik anlaşmayı hedefleyen ve eğer buna ulaşılırsa altının doldurulması için teknik toplantılara geçilebileceği bir süreç öngördüklerini belirterek, “Bunun için de uzayıp giden müzakerelere gerek yoktur” şeklinde konuştu.

Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin bu süreçte daha aktif bir rol almasını da beklediklerini söyleyerek, Rum lidere, “Bir an önce çoğunluk azınlık mantığından çıkıp ortaklık mantığına yönelin. Referans kavramları ancak bu şekilde tamamlanabilir” diyerek seslendi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York temaslarının en önemlisinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yapacağı görüşme olduğunu kaydetti.

New York’ta Genel Sekreter ile ayrı ayrı görüşme yapılacağını dile getiren Akıncı, bundan sonrası için Genel Sekreterin önerisinin ne olacağını göreceklerini söyledi.

Akıncı, “Üçlü bir görüşme de gündemde olabilir ama hemen olması beklenmiyor. Daha sonra, çok da uzak olmayan bir tarihte olması mümkündür” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti hükümet yetkililerinin gayri resmi de olsa 5’li bir konferansın toplanmasını istediğini kaydeden Akıncı, “Biz buna da kapalı değiliz. İyi planlanması, hazırlıklı olunması durumunda bunun da yararlı olabileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.