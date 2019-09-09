Serdar Denktaş partisinin Genel Başkanlık görevini bıraktı

14 mins önce
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Serdar Denktaş.

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, partisinin Genel Başkanlık görevini bırakma kararı aldığı ve bu kararını da partisinin MYK ve Parti Meclis ile şu sıralar paylaştığı ifade edildi.

Partideki görevi değişimi sonrasında kimin Genel Başkan olacağı ve Serdar Denktaş’ın Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı ile ilgili henüz net bir resim yokken, Denktaş’ın 30 Kasım’a karar vereceği öğrenildi.

Denktaş’ın, Cumhurbaşkanlığındaki süreci iyi değerlendirebilmek adına bugün itibarıyla istifa etmek istediğini açıkladığı ifade edildi.

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