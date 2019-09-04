“Hükümete iki aylık bir süre veriyoruz”

KIBRIS’TA Kuzey’den Güney’e ve Güney’den Kuzey’e sınır geçişlerinde yaşanan sorunları tespit ettiklerini anlatan Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, yaptıkları incelemeleri şöyle ifade etti;

“Sınır kapılarında yeterli personel yok, yolun şerit sayısının az ve alt yapı yetersiz, yaptığımız tespitler ile ortalama 50 saniye süren kayıt işlemine rağmen fiziki koşullar geçişi yavaşlatmaktadır. Özellikle en yoğun olan Metehan Sınır Kapısında görev yapan personel 12-24 esaslı çalışmakta, yoğun vakitlerde kişisel ihtiyaçlarına zaman bile bulamamaktadır ve Güneyden gelen Araçların Sigortalaması seyir şeridinde yapılmaktadır bu yüzden işlemler uzun sürdüğü için tıkanıklık artmaktadır.”

“TAVRIMIZ DAHA SERT OLACAK”

Bu sorunların giderilmesi için hükümete iki ay süre verdiklerini ve eğer bir çözüm olmaz ise tavırlarının daha sert olacağını vurgulayan Mamülcü, yaptıkları öneri ve teklifler ile İŞAD olarak her zaman ülke ekonomisine yön vereceklerini dile getirdi. Enver Mamülcü, şunları kaydetti;

“Hızla personel artırılmalı ve vardiya süreleri kısaltılmalı, geçiş yolları iki katına çıkarılmalı ve alt yapı süratle tamamlanmalıdır, özellikle Lefkoşa bölgemizde Kaymaklı ya da Çağlayan bölgesinde araç geçişine uygun yeni kapılar açılmalıdır. Beyarmudu ve Gazimağusa’da yeni kapıların açılması ve mevcutların iyileştirilmesi gerekmektedir, hızlı geçişi sağlamak için tüm Güney ve Kuzey halkını kapsayacak BM gözetiminde “Fast Track” kartı oluşturulmalı ve bu kart okutma yöntemi ile hızlı geçişler sağlanmalıdır. Bu önerilerin nedeni, karşılıklı iki devletin kimlik kartı verilerini paylaşmak istememeleridir, muhaceret kayıtlarında askerlik ve konaklama ile ilgili konularda yasal kolaylaştırmalar acilen gerçekleşmelidir, sigorta işlemlerini yapılması ayrı bir kısma alınması gerekiyor, teknolojik alt yapıların geliştirilmesi dünyada uygulanan birçok teknolojik geçiş sistemlerinin uygulanması gerekiyor”