KKTC Lideri Akıncı BM Özel Danışmanı Lute ile bir araya geldi

3 hours önce
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile dün bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un görüşmesinin ardından yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Lute ile dün uzun ve yararlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs Türk tarafı olarak öteden beri üzerinde durdukları konulardaki açık ve net olan tutumu ayrıntıları ile izah ettiğini söyledi.

Burcu, “Lute, Genel Sekreter’in de beklentisi olan referans kavramları ile ilgili çalışmayı tamamlamaya gayret etmektedir” diyerek, bu bağlamda Lute’un, Cumhurbaşkanı Akıncı ile bugün de görüşme arzusunu ilettiğini aktardı. Burcu, görüşmenin, bugün öğleden sonra gerçekleşeceğini açıkladı.

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