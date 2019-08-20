“Hakkımızın peşindeyiz, kimseye yedirtmeyiz”

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, “İnanıyoruz ki gelecekte bu zenginliklerin paylaşımında Türk milleti ve tabii ki KKTC halkı olarak hakkımızın peşindeyiz. Hakkımızı kimseye yedirtmeyiz. Dolayısıyla birlikte hareket etmemiz ve bu kararlılığımız, milletimiz için fevkalade önemlidir.” dedi.

Tatar, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Mersin’de, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile birlikte Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti. Vilayetteki konuşmasında, KKTC’nin Türkiye’ye ve Mersin ‘e çok yakın bir Türk diyarı olduğunu belirten Tatar, halkının selamlarını getirdiğini söyledi.

Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinerek, şöyle konuştu:

“Doğu Akdeniz’de son zamanlarda oldukça gelişmeler var. Hak ve çıkarlarımızın korunması için Türk hükümetinin aldığı kararlar bizleri çok memnun etmektedir. Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon zenginliklerin, Kıbrıs’taki bu zenginliklerin paylaşımının sadece Rumlara değil aynı zamanda Türklere de ait olması dolayısıyla KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bu mavi vatan dediğimiz olguda gerçekten beraber hareket ederek deniz hukukuna göre ruhsatlandırma ve diğer iş birlikleriyle, uluslararası hukuk çerçevesinde yapılan çalışmalar bizleri gerçekten çok ferahlatmaktadır.”

Kıbrıs halkının hak ve hukukunun korunduğunu aktaran Tatar, “İnanıyoruz ki gelecekte bu zenginliklerin paylaşımında Türk milleti ve tabii ki KKTC halkı olarak hakkımızın peşindeyiz. Hakkımızı kimseye yedirtmeyiz. Dolayısıyla birlikte hareket etmemiz ve bu kararlılığımız, milletimiz için fevkalade önemlidir.” ifadelerini kullandı.