“Niyetimiz Maraş’ın Türk idaresinde açılması”

Başbakan Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ta ekiplerin envanter çalışmalarına devam ettiğini anımsatarak, “Her ne kadar da tarih veremesem de niyetimiz, Türk idaresinde oranın yerleşime açılmasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, olağan görüşme çerçevesinde dün Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basına açıklama yapan Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile güzel bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını dile getirdi.

“KKTC yoluna devam ediyor. 20 Temmuzu hep birlikte kutladık. Barış Harekâtının 45’inci yıldönümünde gelinen aşamada Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi: Bizim için önemli olan KKTC’nin ekonomik yapısını güçlendirmek, halkımıza daha fazla umut verebilmek” diyen Tatar, halkın refahı ve esenliği için içerideki sıkıntıları aşarak halka daha müreffeh bir yaşam verebilmenin önemine işaret etti.

“Evet, Kıbrıs görüşmeleri bir noktada başlayabilir ama Rum tarafının tutumu bellidir” diyen Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Eylül’de New York’ta olacağını dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres’in Cumhurbaşkanı Akıncı’yı aradığını ve görüşmede çeşitli değerlendirmelerde bulunulduğunu dile getiren Tatar, “Benim anladığım, hemen ciddi anlamda bir görüşme noktasında olunmadığıdır” ifadelerini kullandı.

9 Ağustos’ta liderlerin bir araya geleceğini anımsatan Tatar, “Esas itibariyle bize düşen KKTC’yi daha iyi yönetmek, bazı yapısal reformlarla KKTC ekonomisini daha etkili daha verimli daha üretken noktaya getirmek için çalışmaktır” dedi.

Tatar Kapalı Maraş’la ilgili çalışmalar hakkında bir soru üzerine ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini anımsatarak, çalışmaların sadece oradaki yıkık ve harap binaların sayımını içermediğini, tapularla, belgelerle, vakıf malları da dahil olmak üzere oradaki tüm mal mülk ve zenginliklerin kayıt altına alınması için çalışıldığını kaydetti.

Bu çalışmaların daha önce de yapıldığını ancak şu anda gerek Vakıflar İdaresi gerek Ankara dahil diğer merkezler üzerinden daha fazla belgeye ulaşıldığını kaydeden Tatar, bu çalışmaların büyük yankı uyandırdığını belirtti.

“Envanter çalışmasından sonra diğer adımlar da atılacaktır” diyen Tatar “Her ne kadar da tarih veremesem de niyetimiz Türk idaresinde oranın yerleşime açılmasıdır” ifadelerini kullandı.