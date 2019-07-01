KKTC’de büyük panik: Taşkent’e füze düştü!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)bir füzenin Taşkent köyüne yakın bölgeye düşerek şiddetli patlama ile beraberinde bölgede korkuya neden oldu.

Lefkoşa’nın Taşkent bölgesinde patlama yaşandı! Patlama sonrası kırsal arazide yangın çıktı. Yetkililer S-200 model füzenin havada infilak ederek düştüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Gece yarısından hemen sonra Beşparmak Dağları’nın Lefkoşa’ya bakan kısmı peş peşe patlamalarla sarsıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre peş peşe üç patlama duyuldu ve havada infilak eden bir cisim Taşkent köyünün hemen dışındaki araziye düştü.

Patlama sesleri ülkenin büyük bir bölümünde duyulurken havada infilak eden füzenin Taşkent köyünün sadece birkaç yüz metre dışına düşmesi ile büyük facianın eşiğinden dönüldü.

KALINTILARIN ÜZERİNDE RUSÇA YAZILAR

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde bir hava aracının motor kısmının parçalarına rastlandığı iddia edilirken kalıntıların üzerindeki Rusça yazılar olduğu iddiası dikkat çekti.

Görgü tanıkları ise düşen bir cisim gördüklerini, ardından birkaç patlama sesi duyduklarını ve alevlerin yükseldiğini anlattı. Olay yerinde üç adet farklı büyüklükte, füzeye ait olduğu sanılan siyah parçalar bulundu. Ayrıca bir uçak motoruna ait olduğu ileri sürülen yuvarlak bir parça da görüntülendi.

İtfaiye, sivil savunma ve orman dairesi ekipleri de bölgeye intikal ederken, asker ve polis de incelemelerde bulunuyor. Öte yandan güvenlik güçleri enkaza kimseyi yaklaştırmasa da bölgede çok sayıda vatandaş toplandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

“İSRAİL, SURİYE ORDUSUNU HEDEFLEDİ”

Taşkent’e düşerek bölgede kısmi yangına neden olan “cisim” hakkında Suriye ordusundan açıklama geldi. Yapılan açıklamada “İsrail savaş uçaklarının Suriye ordusunun Humus ve Şam eteklerinde konumlanmasını hedefleyen füzeleri ateşlediği” belirtildi.

Suriye ordusunun yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye ordusunun Humus ve Şam eteklerinde konumlanmasını hedefleyen füzeleri ateşlediği belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, Lübnan hava sahasından fırlatılan saldırı ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

İsrailli bir askeri sözcü ise ifade vermekten kaçınarak, “Bu tür raporlar hakkında yorum yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye devlet haber ajansı SANA, saldırının Şam’ın güneyindeki Sahnaya’da sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu bildirdi. Sahnaya’da “Siyonist saldırganlığın sonucu” olarak bir bebeğin öldürüldüğünü aktaran SANA, aynı zamanda Suriye hava savunmasının çok sayıda füzeyi düşürdüğünü de bildirdi.