Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden ölenlerin sayısı 17’ye yükseldi

KKTC Sağlık Bakanı: Şu ana kadar domuz gribinden bir kaybımız yok

2 saat önce
0 69 Bir dakikadan az

 

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde domuz gribiden ölenlerin sayısı 17’ye yükseldi. Domuz gribi nedeniyle tedavisi süren 4 kişinin de hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta, 1 Aralık 2018’den bugüne kadar da 100’e yakın kişi domuz gribinden dolayı tedavi gördü.

DHA’ya açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Filiz Besim de, “Kuzey Kıbrıs’ta gerekli tüm önlemleri aldık. Güney Kıbrıs dahil tüm ülkelerdeki vakaları yakından takip ediyor, sonucuna göre de önlemlerimizi alıyoruz. Şu ana kadar domuz gribinden bir kaybımız yok” demişti.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

3 hafta önce
179

Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden ölenlerin sayısı artıyor

7 Şubat 2019
335

Güney Kıbrıs’ta ‘AB pasaportu satışı’ ile Anastasiadis’e suçlama

16 Kasım 2018
163

İngiliz Yüksek Komiseri, Kıbrıs’taki sondaj çalışmalarını destekledi

5 Ekim 2018
687

Kıbrıs Dayanışma Derneği, Binatlı Türk Mezarlığı’nda tadilat girişiminde bulundu

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin