Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti

Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakımı ünitesinde solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, bugün saat 08.20’de yaşamını yitirdi. Aydın Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl, annesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından, “Annemiz babamıza kavuştu. Bir çınarımızı daha kaybettik” şeklinde duyurdu. Acı haberin ardından yakınları ve sevenleri, taziyede bulunmak için ailenin evine geldi.

AYDIN DENKTAŞ, VAZİYETİ ÜZERİNE OĞLU RAİF’İN YANINA DEFNEDİLECEK

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş (86), pazartesi aile mezarlığında toprağa verilecek. Aydın Denktaş, vaziyeti nedeniyle, 34 yaşındayken trafik kazasında kaybettiği oğlu Raif’in yanına defnedilecek.