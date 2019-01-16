Kıbrıs’ın birçok bölgesi sular altında kaldı

Kıbrıs’ta aralıksız olarak yağan yağmurlar sonucunda ülke genelinde su taşkınları yaşandı.

GÜZELYURT BARAJI TAŞTI

Etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle öğlen saatlerinde Güzelyurt barajı taştı.

Taşmanın etkisiyle Güzelyurt – Lefkoşa Anayolunun, Güzelyurt Manisa Bulvarı kavşağı ile Mevlevi-Şahinler çemberi arasında kalan kısım trafik akışına kapatıldı.

ASLANKÖY- PAŞAKÖY YOLU KAPATILDI

Aslanköy- Paşaköy köylerini birbirine bağlayan yol, su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatıldı. Paşaköy’e ulaşım Turunçlu köyü üzerinden sağlanıyor.

LİMASOL’DA ARAÇ SÜRÜKLENDİ

Limasol’da aşırı yağışların yol açtığı sel suları, iki kişi olan aracı sürükledi.

Rum Haber kaynakları etkili olan aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen taşkınlar neticesinde, içinde iki kişi olan bir aracın sürüklendiğini haber verdi.

İki kişiyi araçtan çıkarma çalışmalarının devam ettiği, ancak suyun şiddetli akması ve kötü koşullar nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü ifade edildi.