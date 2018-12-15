Lute – Çavuşoğlu görüşmesi Rum basınında

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla Ankara’da gerçekleştirdiği görüşme Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi: “Referans Şartları Konusunda Yavaş Hareketler – Lute Tüm Oyuncular Ağırdan Aldığı İçin Acele Etmiyor – Devamı Ocak’ta” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün öncesinde hiçbir resmi açıklama olmadan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüştüğünü yazdı.

Lute’un Çavuşoğlu’yla görüşmesi sonrasında, kartlarını kapalı tutmaya devam ederek, hiçbir açıklama yapmadığını belirtirken, Çavuşoğlu’nun ise görüşme sonrasında sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamaya yer verdi.

Gazete, Lute’un bu akşam geç saatlerde adaya gelmesi ve yarın BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la görüşmesinin beklendiğini belirtirken “yarın sabah” Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Pazartesi günü ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Haberde, çözüm müzakerelerine temel teşkil etmesi öngörülen referans şartlarının Aralık ayından önce hazır olmasının artık pek mümkün görünmediği iddia edilirken, referans şartlarında henüz bir uzlaşıya varılamamasının tek sebebinin Türkiye olmadığı, diğer garantör ülkelerin önceliklerinin de etkili oldu vurgulandı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Maç Başlıyor – Lute Dün Ankara’ya Gitti, Çavuşoğlu’yla Görüştü ve Büyük Olasılıkla Bugün Adaya Geliyor” başlıkları altında verirken, Lute’un dün Çavuşoğlu’yla görüşmesinin ardından artık tüm tarafların tezlerini öğrenmiş olduğu yorumunda bulundu.

Görüşme sonrasında Lute’un açıklama yapmadığını belirten ve Çavuşoğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı kısa açıklamaya yer veren gazete, Lute’un adaya bugün mü yoksa yarın mı geleceği ve temaslarını hangi günler gerçekleştireceğine ilişkin hala net bir bilgi bulunmadığını vurguladı.

Gazete, kimi kaynakların Lute’un adaya bu akşam gelip temaslarına yarın başlayacağını, kimilerinin ise adaya gelişi için Pazar, temaslarına başlayacağı gün olarak ise Pazartesiyi gösterdiklerini de aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Kapalı Kartlarla Geliyor – Jane Holl Lute Bu Akşam Adaya Geliyor ve Temaslarına Pazar Günü Başlıyor”.

Haravgi: “Lute Çavuşoğlu’yla Görüştü ve Kıbrıs’a Geliyor”. (KIBRIS.COM)