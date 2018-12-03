Lute’un gelişi Rum basınında yankı uyandırdı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’ya geliş tarihi belli olmamasına karşın, Rum basını Lute’un ziyaretine ilişkin yorumsal haberlerine ve çeşitli senaryoları yayımlamaya devam ediyor.

Alithia gazetesi “Lute, 16-23 Aralık Tarihleri Aralığında Lefkoşa’ya Konuyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin tarihinin tam olarak bilinmemesine karşın, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için referans şartları üzerinde anlaşma sağlanması çabalarının akıbetinin belirleneceği kritik haftanın, 15-16 Aralık ile 22-23 Aralık tarihleri arası olduğunu (her iki hafta sonundan biri) yazdı.

Lute’un, Kıbrıs’a gelmeden önce üç garantör ülke ile temaslarda bulunmasının beklendiğini yazan gazete Lute’un, AB ile de temaslarda bulunacağını ancak bunun 15 Aralık’tan ve Kıbrıs’a geldikten sonra yapılmasının beklendiğini de belirtti.

Habere göre Lute, Ada’ya gelirken “valizinde” garantör ülkelerin ve AB’nin, güvenlik ve garantilere ilişkin pozisyonlarına-görüşlerine de sahip olacak.

Bir hükümet kaynağı, bu pozisyonların-görüşlerin (garantör ülkelerin ve de AB’nin), Lute’un beraberinde getireceği bazı belge-çerçeveye kaydedilmesini de ihtimal dışı bırakmıyor.

Rum Hükümeti’nin, Lute’un Ada’da bulunduğu esnada izlenilecek yöntemin, 4-5 gün içerisinde arzu edilen anlaşmayı sağlamak amacıyla iki liderlerle dolaylı görüşmeler olduğunu kesin olarak gördüğünü yazan gazete, Rum Başkanlığı’nın bu amaç için Anastasiadis’e 15-16 Aralık ve 22-23 Aralık tarihleri aralığında yeteri kadar boş zaman bıraktığını da belirtti.

Gazete, bu noktada Lute’un, Rum Başkanlığı’na ve Cumhurbaşkanlığı’na, gidip-geleceğini, fikirleri getirip götüreceğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Lute’un, Kıbrıs’tan herhangi bir anlaşma sağlamadan ayrılmaya niyetinin olmadığını, diğer yandan da New York noelini kaçırmak istemediğini, bu nedenle, her iki tarafa da ne olacaksa 22-23 Aralık tarihine kadar olması gerektiğini net bir şekilde ifade edeceğini belirtti. (HABERKIBRIS.COM)