“Anastasiadis kafa bulanıklığı yaşıyor”

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs konusunda; “Sayın Anastasiadis Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği konusunda kafa bulanıklığı yaşıyor. Son dönemdeki açıklamaları gösteriyor ki onlarca yıldır süren müzakerelerde siyasi eşitliğin; birlikte yönetmek, yetki ve sorumlulukları paylaşmak anlamına geldiğini henüz hazmedebilmiş değil” dedi.

Erhürman, Kıbrıslı Türklerin iradesinin kararlara yansımayacağı bir yönetim biçiminin söz konusu olamayacağına vurgu yaparak, “Federasyonu eşit iki toplum birlikte kuracak, birlikte yönetecek. Bu iki toplum tüm yetkileri, sorumlulukları ve varlıkları paylaşacak. Devlet, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların iradelerini kararlarına yansıttığı oranda sürdürülebilir ve işlevsel olur. Herhangi bir toplumun iradesinin dışlandığı bir model sürdürülebilir ve işlevsel olamaz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tufan Erhürman, dövizdeki yükselişten dolayı ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara da işaret ederek, hem tasarruf, hem gelirlerin artırılması, hem de tüketicinin korunması için önlemler aldıklarını vurguladı.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Başbakan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lapta’da gerçekleştirilen toplantıda bölge halkıyla buluşarak, hükümet icraatları hakkında bilgi verdi, yurttaşların sorularını yanıtladı.

CTP Girne İlçesi’nin düzenlediği Lapta Halk Toplantısı’na Erhürman’ın yanı sıra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da katılarak çalışmaları aktardı. (KIBRIS.COM)