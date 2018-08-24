Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı Balıkçıoğlu’na Kıbrıs’tan ödül

Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı Osman Balıkçıoğlu, Girne Belediyesi Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği 17. Zeytin Festivali 7. Uluslararası “Zeytin” Karikatürleri Yarışması’nda ödül alacak.

Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı Osman Balıkçıoğlu’na, Girne Belediyesi tarafından Girne’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 17’ncisi düzenlenecek olan Zeytinlik Festivali’nde Altın Zeytin Ödülü verilecek.

Girne’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen Zeytinlik Festivali’nde Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı Osman Balıkçıoğlu, yazdığı güldürüler ve yarattığı komik tiplemeler için Altın Zeytin Ödülü’ne layık görüldü.

Kıbrıs’ta uzun yıllar tiyatro sanatçılığı yapan ve Bayrak Radyo Kurumu’nda 1964-1972 yılları arasında yayınlanan Alikko ve Caher adlı radyo tiyatrosunda Caher karakterini canlandırarak adından uzun yıllar söz ettiren Osman Balıkçıoğlu alacağı ödülle ilgili Londra Gazete’ye konuştu.

BALIKÇIOĞLU: “HEM MUTLU OLDUM HEM GURURLANDIM”

Kıbrıs’ta düzenlenen bir organizasyonda ödül almanın gururunu yaşadığını ifade eden Balıkçıoğlu, “İngiltere’de birçok kez ödül aldım ancak Kıbrıs’ta ilk defa ödül alıyorum. Bu ödül beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Emeğimin karşılığını layık görüldüğüm ödüllerle alıyorum. Her sanatçı için bu gurur verici bir durum. Ekim ayının ilk haftası düzenlenecek olan Zeytinlik Festivali’nde ödül alacağım bildirildi. Ödülümü almak için orada bulunacağım” şeklinde konuştu.