İngiltere’de bir kişinin adresine gelen 856 kilometrelik hız sınırı cezası şaşkına çevirdi

3 hours önce
0 616 Bir dakikadan az

İngiltere’de araç teslimat firması çalışanı Simon Cooper’a gelen 856 km hız sınırı cezası ülkede şaşkınlık yarattı.

İngiltere’de araç teslimat firması çalışanı Simon Cooper’a gelen 856 km hız sınırı cezası ülkede şaşkınlık yarattı.

İngiltere’de araç teslimat firması çalışanı Simon Cooper (52) teslimat sırasında hız sınırını açtığı gerekçesiyle ceza kesildi. Cooper’ın 26 Mayıs’ta Güney Gloucestershire’daki M4 otoyolundaki  70 olan hız sınırını 856 kilometre hızla aştığı ifade edildi. Adresine gelen 856 kilometre ile hız sınırını aştığı iddia edilen ceza karşısında şaşkına dönen Cooper, ” Bu imkansız. Şaşkınım” dedi.

“ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

Konuyla ilgili basına konuşan Cooper, “Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. 856 kilometre görünce gözlerime inanamadım. Henüz bu kadar hızlı giden bir araç yaptıklarını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Polis ise olayın ardından yaptığı açıklamada, Cooper’ın  85 kilometre ile hız sınırını aştığını, teknik bir hata sonucunda söz konusu rakamın fazla eklendiğini açıkladı. Cooper’a 70 kim olan hız limiti sınırını 85 km ile aştığı için para cezası verildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 hour önce
149

İngiltere’de Covid-19 nedeniyle 598 kişi hayatını kaybetti

4 hours önce
61

Pandemi döneminde evden çalışanlara daha mutlu olmak için tavsiyeler

5 hours önce
69

Jeremy Corbyn’in parti üyeliğinin devamına karar verildi

20 hours önce
296

İngiltere’de “aşırı sağ düşünce” çocuklar arasında yaygınlaşıyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.