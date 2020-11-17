İngiltere’de 21 turizm şirketi korona nedeniyle iflas etti

İngiltere’de pandeminin başlangıcından bu yana 21 seyahat şirketinin iflas ettiği açıklandı.

Pandeminin başlangıcından bu yana İngiltere’de 21 seyahat şirketinin iflas ettiği açıklandı. Air Travel Trust Fund (ATT), söz konusu iflasların kuruma maliyetinin 33 milyon pound olduğunu belirtti.

Covid-19 iflasları ve Thomas Cook’un iflası için harcanan 250 milyon poundun ardından fonun kasasında sadece 35 milyon pound para kaldığı, 75 milyon poundluk bir krediye de ulaşma imkanı bulunduğu kaydedildi.