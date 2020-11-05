İngiltere Merkez Bankası, ekonomiye 150 milyar pound enjekte edecek

4 hours önce
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İngiltere Merkez Bankası (BoE), varlık alım hedefini 150 milyar pound artırdığını duyurdu.

BoE’den yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 0,10 seviyesinde tutulmasına karar verildiği, varlık alım programının 745 milyar pound’dan 895 milyar pound’a çıkarıldığı bildirildi.

Banka’nın Para Politikası Kurulu tutanaklarında, kararın oy birliği ile alındığı belirtilerek, bu yılın sonunda İngiliz ekonomisinin yüzde 11 seviyesinde daralması, 2021’de ise yüzde 7,25 büyüme kaydetmesinin beklendiği aktarıldı.

Tutanaklarda, İngiltere’de işsizliğin gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,75 seviyesine ulaşarak zirve yapabileceği kaydedildi.

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