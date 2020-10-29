IMF’den İngiltere’ye ‘politika desteği’ uyarısı açıklaması

5 hours önce
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Uluslararası Para Fonundan (IMF), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının ekonomik etkilerine karşı İngiltere’nin politika desteğini devam ettirmesi gerektiği belirtilerek kısa vadede para politikasını gevşetecek alanın olduğu bildirildi.

Uluslararası Para Fonundan (IMF), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının ekonomik etkilerine karşı İngiltere’nin politika desteğini devam ettirmesi gerektiği belirtilerek kısa vadede para politikasını gevşetecek alanın olduğu bildirildi.

IMF’den yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisine ilişkin 4. Madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

Covid-19 salgının halihazırda Brexit’ten kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya olan İngiltere ekonomisini vurduğuna işaret edilen açıklamada, yetkililerin agresif politika müdahalesinin hasarı hafifletmeye, işsizliği ve iflasları azaltmaya yardımcı olduğu aktarıldı.

İngiltere ekonomisi için bu yıl yüzde 10,4’lük daralma beklentisi

Açıklamada, ülkenin gayrisafi milli hasılasının önemli ölçüde düştüğü belirtilerek özel ve kamu borcu seviyelerinin ciddi ölçüde artacağı bildirildi.

IMF’nin açıklamasında, “Başlangıçta kaydedilen keskin ekonomik toparlanma, şimdi ikinci bir Kovid-19 dalgasıyla, Brext ile ilgili belirsizlikle, artan işsizlikle ve kurumsal bilançolardaki baskıyla karşı karşıya.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere ekonomisinin bu yıl yüzde 10,4 küçülmesinin beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, gelecek yıl ise yüzde 5,7’lik kısmi bir toparlanma beklendiği kaydedildi.

İngiltere ve AB yetkililerine Brexit çağrısı

Açıklamada, sürekli politika desteğinin devam etmesi gerektiği vurgulanarak, “Maliye politikası, pandemiden doğrudan etkilenen çalışanları ve firmaları korumak için yürürlükte olan programların maliyetlerini karşılamaya devam etmelidir. Yakın vadede para politikasını gevşetecek alan var.” ifadeleri kullanıldı.

Büyümeyi canlandırmak için ek maliye politikasının gerekeceği belirtilen açıklamada, para politikasının uyumlu kalmaya devam etmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, “İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerini, Brexit sonrası ticaret anlaşmasına varmak ve bunun uygulanması için hazırlıkları tamamlamak için her türlü çabayı göstermeye teşvik ediyoruz.” ifadesine yer verildi.

4. Madde konsültasyonu nedir?

IMF’nin kuruluş anlaşmasına göre, her üye ülkenin “4. Madde Konsültasyon Çalışması” çerçevesinde düzenli denetlenmesi gerekiyor.

IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla her üyenin ekonomik gelişmelerine ilişkin (genellikle yılda bir kere) ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor.

Bu çalışmalar, IMF Kuruluş Anlaşması’nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirildiğinden “Madde 4 Görüşmeleri” olarak isimlendiriliyor.

IMF heyetlerinin Madde 4 Görüşmeleri çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler, onay için IMF’nin Washington’daki yönetim kuruluna sunuluyor.

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