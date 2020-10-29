14 yaşındaki kız, bir erkeğin öldürülmesi nedeniyle tutuklandı

21 yaşındaki bir adam, suçluya yardım ettiği şüphesiyle tutuluyor.

Batı Sussex’te bir adamın öldürüldüğü şüphesiyle 14 yaşındaki bir kız tutuklandı.

Sussex Polisi yaptığı açıklamada, Salı akşamı saat 9’da Three Bridges, Crawley’deki Russell Way’e acil servisler çağrıldı ve burada daha sonra olay yerinde hayatını kaybeden 24 yaşındaki bir adam ağır yaralandı.

Crawley’den 14 yaşındaki bir kız, Çarşamba günü saat 22.20 sularında cinayet şüphesiyle güney Londra’da tutuklandı.

Polis, bir suçluya yardım ettiği şüphesiyle 21 yaşındaki Londralı bir adamın da tutuklandığını söyledi.