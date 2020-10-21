Southall patlama: Batı Londra’daki dükkanda meydana gelen patlamada iki kişi öldü

Olay yerinden bir çocuk ve dört yetişkin kurtarıldı.

İtfaiye, Londra’nın batısındaki bir dükkanda meydana gelen patlamada iki kişinin öldüğünü doğruladı.

Patlama Southall bölgesindeki apartmanların altındaki bir dükkanda meydana geldi.

Londra İtfaiyesi (LFB), mürettebatın King Caddesi’ndeki olay yerinde “karmaşık bir operasyon” gerçekleştirdiğini söyledi.

Daha önce bir çocuk ve dört yetişkin kurtarıldı ve olay yerinde koklayıcı köpekler vardı.

LFB, sabah 6.40’tan hemen önce arandıklarını söyleyerek, altı itfaiye aracı ve yaklaşık 40 itfaiyecinin hazır olduğunu ekledi.

Bir sözcü olayda dükkanın camlarının “tamamen patladığını” söyledi.

Büyükşehir Polisi, olayın şüpheli görülmediğini ve bir gaz patlaması olduğuna inandığını söyledi.

Bir Londra Ambulans Servisi sözcüsü daha önce bir kişiyi tedavi ettiklerini ve taburcu ettiklerini söyledi.