Almanya ve Fransa, İngiltere’den 3 konuda geri adım istedi; aksi anlaşmasız ayrılık

Almanya ve Fransa, Brexit anlaşması yapılabilmesi için perşembe günü başlayacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde İngiltere’ye baskı uyguluyor.

İki ülke İngiltere’den, ülkenin AB üyeliğinden ayrılması sonucu uygulanacak ticaret koşullarını belirlemek üzere yürütülen Brexit ticaret müzakerelerindeki üç kilit konuda ödün vermesini istedi.

Almanya ve Fransa, İngiltere’yi bu üç alanda geri adım atmaması halinde 1 Ocak 2021 itibarıyla anlaşmasız ayrılık durumunun gerçekleşeceği ve bunun ekonomik açıdan Covid-19 salgını nedeniyle hırpalanan İngiliz ekonomisine daha da zarar verebileceği konusunda uyardı.

Müzakereleri çıkmaza sokan üç alan balıkçılık, kurumsal yönetim ve adil rekabet olarak ortaya çıkıyor.

Zirve öncesi birlik mesajı

Lüksemburg’da düzenlenen AB Genel İşler ve Dış İlişkiler toplantısında bir araya gelen 27 üye ülkenin bakanları, perşembe günü başlayacak olan AB liderler zirvesi öncesinde AB’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile yaptıkları görüşme sonrasında açıklama yaptı.

Almanya Avrupa Bakanı Michael Roth yaptığı açıklamada, müzakerelerde çok kritik bir aşamada bulunduklarını ve zamanın tükenmek üzere olduğunu belirtti. Alman bakan, “Bu nedenle İngiltere’deki dostlarımızdan adil rekabetin sağlanması, her türlü anlaşması karşısında yasal gözetimin uygulanması ve balıkçılıkla ilgili kurallar çerçevesinde şekillenen kilit alanlarda kayda değer bir ilerleme bekliyoruz” dedi.

Fransız mevkidaşı Clement Beaune ise özellikle kurumsal yönetim konusuna vurgu yaparak, AB blokunun İngiliz firmaların AB pazarına girerken kıtadaki rakiplerinin önünü kesmesine fırsat verecek düzenleme ve desteklerin engellenmesi için sert duruş sergilemek durumunda olduğunun altını çizdi.

İngiltere, kurumsal yönetim açısından İngiliz şirketlerine kendi belirleyeceği yasal düzenlemeleri uygulama ve gerekli gördüğü sübvansiyonları verme konusunda serbest olduğu görüşünde ısrarcı. Avrupa Birliği ise buna AB pazarında haksız rekabete yol açacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.