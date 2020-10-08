Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip’i bırakıp işbaşı yapıyor

Kraliçe, Sandringham’daki konutundan Windsor Kalesi’ne döndü. 94 yaşındaki Elizabeth, uzun süre karantinada birlikte kaldığı 99 yaşındaki eşi Prens Philip’i geride bırakarak işbaşı yapıyor.

Kraliyet çifti, mart ayından bu yana yedi boyunca birlikte karantinada kaldı. Sadece yazın altı haftayı Balmoral’da geçiren çift, son üç haftada da Norfolk’ta birlikteydi.

Çift son yıllarda birlikte geçirdikleri zaman sayısını artırdı. Ancak şimdi Kraliçe, Windsor’daki çalışma ofisine döndü ve burada çalışmalarını devam ettirmeyi planlıyor.

PRENS TEK BAŞINA İNZİVADA

Daha önce, Sandringham’da personel eksikliğinden dolayı Prens Philip’in Windsor’a geri dönebileceği düşünülüyordu. Ancak Prens Philip’in, Sandringham arazisinde tercih ettiği inziva yeri olan Wood Farm’da kalmasıyla bir çözüme ulaşıldığı anlaşılıyor.

Kraliçe, corona virüs salgını başlayınca, yılın geri kalanında Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi’nde gerçekleştireceği tüm önemli etkinlikleri iptal etmek zorunda kalmıştı.

ETKİNLİKLER YIL SONUNA KADAR İPTAL

Buckingham Sarayı tarafından geçen hafta yapılan açıklamada İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Covid-19 salgını nedeni ile Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi’ndeki tüm büyük ölçekli etkinlikleri yıl sonuna kadar iptal ettiği duyuruldu.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Mevcut Hükümet yönergelerine uygun olarak ve mevcut koşullarda makul bir önlem olarak, yılın geri kalanında Buckingham Sarayı veya Windsor Kalesi’nde büyük ölçekli etkinlikler düzenlenmeyecektir” denildi.Kraliyet ailesi üyelerinden biri de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Törenlerin yönergelere uygun ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin mümkün olup olmadığını görmek için çeşitli araştırmalar yapıldı. Ne yazık ki, törenlere katılan çok sayıda misafir nedeniyle mevcut koşullarda bu etkinlikleri güvenli bir şekilde yapmak mümkün değil” dedi.