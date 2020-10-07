Hastanelerindeki Covid-19 vaka sayısı bir günde yüzde 25 arttı

İngiltere’de Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı bir günde yaklaşık yüzde 25 arttı. Pazar günü 478 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu, Haziran’ın başından beri en yüksek rakam. Cumartesi günü hastaneye kaldırılan kişi sayısı 386’ydı.

Pazar günü hastaneye kaldırılanların üçte ikiden fazlasının Kuzey Batı, Kuzey Doğu ve Yorkshire bölgelerinde olduğu bildiriliyor.

Salı günü 14.542 yeni koronavirüs vakası açıklandı. Koronavirüs vaka sayısı iki hafta içerisinde üçe katlandı.

İskoçya ve Kuzey İrlanda da dahil olmak üzere İngiltere’nin pek çok yerinde virüsün yayılımının önüne geçilebilmesi için ek önlemler getirilmişti.

Önlemler bölgeden bölgeye değişse de bunlar arasında hane halkı dışındaki kişilerle görüşülmemesi, okul ve iş gibi gerekli haller dışında toplu taşıma kullanılmaması ve amatör ile profesyonel spor etkinliklerine katılınmaması gibi önlemler yer alıyor.

Ancak İngiltere’deki Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Profesör John Edmunds salgını kontrol altına almak için daha sıkı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

BBC’ye yaptığı açıklamada, İngiltere’nin kuzeyindeki yerel kısıtlamaların çok etkili olmadığını söyleyen Edmunds, “hükümetin hafif önlemlerinin kaçınılmaz olanı geciktirdiğini” kaydetti.

Edmunds, “Bir noktada hastaneler gerçekten dolmaya başladığında çok sıkı önlemler getirmek zorunda kalacağız” dedi ve ekledi:

“Açıkçası, daha akıllıcası onları şimdi getirmek olur.”

Hükümet üç seviyeli plan üzerinde çalışıyor

Hükümetin üç seviyeden oluşan bir plan hazırlığında olduğu anlaşılıyor. Bu sistemde, 100.000 kişiye düşen vaka sayısına göre yerel bölgelerdeki önlemler belirlenecek.

Birinci seviyeye göre, 100.000 kişiye düşen vaka sayısı 100’ün altındaysa altıdan fazla kişinin bir araya gelememesi gibi ülke çapında geçerli olan önlemler uygulanacak.

İkinci seviye, 100.000 kişiye düşen vaka sayısının 100’ü aştığı yerlerde uygulanacak. Bu önlemler, şu an ülkenin kuzeyinde uygulanan önlemlerle benzer olacak.

Üçüncü seviye ise vaka sayısının ilk iki önlem seviyesi ile kontrol altına alınamadığı yerlerde geçerli olacak. Bu bölgelere karantina getirilebilecek ancak okullar ve süpermarketler gibi hayati ihtiyaçları satan iş yerleri karantinadan hariç tutulacak.

İngiltere’nin kuzeyinde vaka sayıları özellikle keskin bir artış gösteriyor.

Leeds, Liverpool, Newcastle ve Manchester gibi kuzey şehirlerinin belediye başkanları Sağlık Bakanlığı’na yazdıkları bir mektupta, şu ankinden daha detaylı bir yöntem gerektiğini kaydetti.

Belediye ve Emniyet Teşkilatı’na daha fazla yetki verilmesi istenen mektupta, bu kurumların “yerel bilgiye dayanarak” artan vaka sayılarına müdahale edebileceği belirtildi.

Kaynak: BBC Turkçe