Bodrum’da bir İngiliz turist öldü, ikisinin durumu kritik

Birleşik Krallık’ın North Belfast bölgesinden diş tedavisi için iki arkadaşıyla Bodrum’a gelen 33 yaşındaki Richard Molloy’nin hayatını kaybettiği, birlikte geldiği iki kişinin durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

Daily Star’da yer alan haberde, Molloy ile birlikte gelen Declan Carson ve Aaron Callaghan’ın yaşam mücadelesi verdiği kaydedildi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de hayatını kaybeden İngiliz vatandaşının ailesine destek olduklarını ve Türk yetkilerlerle iletişim halinde bulunduklarını açıkladı.

‘Bodrum’da apart otelde kalıyorlardı’’

Sözcü gazetesinin The Guardian’dan aktardığı haberde ise Richard Molloy’nin Marmaris’ye değil Bodrum’da hayatını kaybettiği belirtildi.vEdinilen bilgiye göre, 10 gün önce tatile gelen İrlandalı Ritchie Molloy, Aaron Callaghan ve Declan Carson isimli gençler 30 Eylül 2020 tarihinde kaldıkları Bodrum’un Gümbet Mahallesi’ndeki bir apart otelin odasında aniden fenalaştılar.

‘Otel odasında alırı doz kurbanı oldular’ iddiası

İddialara göre gençlerden biri aldıkları uyuşturucu veya yüksek dozajda uyuşturucu içeren hapın etkisi ile bir arkadaşlarının bayıldığını belirterek otel yöneticisinden yardım istedi. İrlandalı bir vatandaşa ait olan apart otel odasında kalan gençler çağrılan ambulans ile önce özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak 25 yaşındaki Ritchie Molloy yaşamını yitirdi. Molloy’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken ağır durumda olan iki arkadaşı Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘ne oradan da Aydın Adnan Menderes Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

‘Hayati tehlikeyi atlattılar’

Aydın Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Serkan Öncü “Tedavi altında olan İrlandalı gençlerin sağlık durumu şu anda iyiye gidiyor, hayati tehlikeyi atlattılar” diye konuştu. Gençlerin Bodrum’dan önce yaklaşık 4 günlük Marmaris tatili yaptıkları öğrenildi.