İngiltere Ulaştırma Bakanlığı doğruladı: “Kuzey Kıbrıs’tan, Türkiye üzerinden gelenlerde 14 günlük karantinaya tabi tututalacak”

4 hours önce
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İngiltere Ulaştırma bakanı tarafından dün yapılan açıklamaya göre, Türkiye’yi seyahat koridoru listesinden çıkararak yeniden “karantina uygulanacak ülkeler” arasına ekledi. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, “Türkiye’yi listeden çıkarıyoruz çünkü Türkiye’nin Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakalarını, uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımlıyor” dedi.

Seyahat koridoru oluşturduğu ülkeler listesini güncelleyen İngiltere, Polonya ve Türkiye’yi listeden çıkararak, bu ülkelerden gelen yolculara 14 gün süreyle karantina zorunluluğu getirdi.

İngiltere hükümeti tarafından alınan bu karar, Kuzey Kıbrıs’tan, Türkiye üzerinden İngiltere’ye gelenleri de kapsıyor. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı ise bunu Londra Gazete’ye doğruladı.

Ulaştırma Bakanlığı’nın Londra Gazete’ye yaptığı açıklama şöyle: “Alınan bu karar çerçevesinden Türkiye üzerinden gelen tüm transit yolcuları 3 Ekim Cumartesi günü, sabah saat 04:00 itibaren evlerinde ya da bildirecekleri adreste karantinaya girmek zorunda olacak. Kuzey Kıbrıs’tan, Türkiye üzerinden gelenlerde 14 günlük karantinaya tabi tututalacak.”

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