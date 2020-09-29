Malta, David Attenborough’nun, Prens George’a hediye ettiği 23 milyon yıllık köpekbalığı dişini geri istedi

Ünlü İngiliz doğa belgeselcisi David Attenborough’nun, Cambridge Dükü Prens William’ın yedi yaşındaki büyük oğlu Prens’e George’a hediye ettiği 23 milyon yıllık köpekbalığı dişi, Malta ile İngiltere arasında soruna neden oldu.

Malta, Attenborough’nun 1960’ların sonlarında ailesiyle bu ülkede tatil yaparken bulduğu fosilleşmiş dişi geri istedi.

Malta Kültür Bakanı Jose Herrera, Times of Malta gazetesine, dişin kültür miraslarının bir parçası olduğunu belirterek “Yerel bir müzede sergilenmeyi hak ediyor ve geri almak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Herrera, “Haklı olarak tarihi ve sanatsal eserlerimize çok önem veriyoruz. Ama doğal tarihimize bu özeni göstermiyoruz. Bu davranışın değişmesi çaba harcamaya kararlıyım” diye konuştu.

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