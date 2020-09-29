İskoç polisi hafta sonu ‘en az 300 ev partisine müdahale etti’

İskoçya polisi hafta sonu 300’den fazla ev partisine müdahale ettiklerini ve 100’den fazla para cezası kestiklerini açıkladı.

Polisler üç eve girebilmek için zor kullandıklarını belirtti.

Ev partilerine katılanların her topluluk ve yaş grubundan olduğunu açıklayan İskoç yetkililer, halkın büyük kısmının kurallara uyduğunu fakat kurallar ihlal edildiklerinde kararlı bir şekilde müdahale ettiklerini söyledi.

İskoçya Emniyet Müdürü Iain Livingstone “Bir ev partisi vermenin veya partiye katılmanın katılmanın savunulur bir yanı olamaz” dedi.