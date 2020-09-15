Enfield bölgesinde koronavirüs bulaş oranı yüzde 45 arttı

Koronavirüs salgının bulaş oranları İngiltere’nin başkenti Londra’da hızla artmaya devam ediyor. Özellikle Londra’da bulunan 10 ilçede, geçen haftaki verilere göre ciddi bir artış kaydedildi.

Türkçe konuşan toplumun yoğun yaşadığı bölge olarak bilinen Enfield’de, haftalık vaka sayısını 3 Eylül’de, 44, 10 Eylül’de ise 44’ten 108’a çıktığı açıklandı. Enfield bölgesinde vaka sayısında yüzde 45 üzerinde bir artış olduğu belirtildi.

Ealing bölgesinde ise vakaların yüzde 79 arttığı ifade edildi, 54 vakadan 95 vakaya kadar yükseldi. Öte yandan, Southwark, Hackney, İslington ve City of London gibi ilçelerin hepsinde enfeksiyonların dörtte birinden fazla artış görüldü.

Redbridge, bir önceki hafta 81 vakaya sahipken bir sonraki verilere göre vaka sayısının 108’e yükseldiği kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre, Redbridge en koronavirüsten en kötü etkilenen yerel otorite olmaya devam ediyor.

Bazı bölgelerde vaka sayıların artmasına rağmen, belirli bölgelerde düşüşlerde yaşandı. Dokuz ilçede haftalık vakalarda küçük düşüşler doğrulandı. Sutton ve Greenwich’de enfeksiyonlarda sırasıyla yüzde 42 ve yüzde 31’in üzerinde önemli düşüşler sergilendi.

Redbridge, Hounslow, Newham, Havering ve Enfield, her 100,00 kişiden, 30’dan fazla enfeksiyon oranı görüyor.