İngiltere’de polis restoranda çıkan kavgayı şok tabancasıyla ayırdı

4 hours önce
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İngiltere’nin başkenti Londra’da gece geç saatlerde bir restoranda kavga çıktı. Yükselen tansiyonun ardından olay yerine gelen polis, tarafları ayırmak için şok tabancası kullandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da gece geç saatlerde bir restoranda sıra kavga çıktı. Yemek sırası için kavga eden müşterileri ayırmak için 4 polis araya girdi. Polis uyarılarına aldırmayan ve alkol aldıkları tespit edilen kişilere sert müdahalede bulunuldu.

ŞOK TABANCIYLA MÜDAHALE

Polisin şok tabancasından gelen elektrik akımı, müşterilerden birinde kas zedelenmesine neden oldu. Elektrik akımına kapılan ve yere düşmeden ayakta akıma kapılan kişinin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Restoranda kavga eden iki müşteri ise polis tarafından gözaltına alındı.

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