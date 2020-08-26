Enfield İşçi Partisi’nde yaprak dökümü

ENFİELD İşçi Partisi’nde toplam dört belediye meclis üyesi istifa etti ve ‘Önce Toplum’ isminde yeni bir siyasi grup kuruldu.

Eski Enfield İşçi Partisi Başkanı Cllr Dinah Barry ve meslektaşı Cllr Derek Levy, bu yılın başlarında bir siyasi grup oluşturmuştu, şimdi ise Cllr Daniel Anderson ve Clldr Dino Lemonides aralarına katıldı.

Dört meclis üyesi mevcut yönetim altındaki çalışma gurubu’nda bariz bir demokrasi eksikliğine ilişkin endişelerini dile getirildi – bu iddiaları Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan ‘Kişisel mücadele ve şikâyetler’ olarak reddetti.

Nisan ayında Enfield İşçi Partisi’nden ayrılan Cllr Levy, Yerel Demokrasi Raporlama Servisi’ne şunları söyledi:

“Şahsen kendimi kenara atılmış hissediyordum, bende eğer kenara atılacaksam doğru bir şekilde kenara atılayım dedim. Bölge sakinlerime ihtiyaç duydukları hizmeti geleneksel kanallardan veremiyorsam, bu konuda bir şeyler yapmam gerekiyordu.”

Cllr Levy, Çalışma Grubu toplantıları sırasında yönetimle görüş aykırılıkları yaşayanlar için “ konuşmalarına izin verilmiyordu ya da, aşağılanıyordular” iddiasında bulundu.

Cllr Barry ayrıca yönetimin muhalif görüşlere düşman olduğunu iddia etti. Barry şu ifadeyi kullandı: “Buna münakaşa denir, ama aslında öyle değil – ne yapıldığını veya ne söylendiğini sorgulamaman gerekiyormuş.”

Meclis üyeleri, İşçi Partisi değerlerine aykırı olduğunu düşündükleri politikaları desteklemelerinin beklendiği ekledi.