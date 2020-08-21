İngiltere’de bir çift, sinemada ilişkiye girerken kameralara yakalandılar

6 hours önce
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İngiltere’de boş bir sinemaya giren çift, kimsenin kendilerini görmediğini sanıp sinemada cinsel ilişkiye girdi. Çiftin ilişkiye girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntüledi.

Görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşıldıktan kısa bir süre sonra yaklaşık üç milyon kişi tarafından izlendi. Videoya bazı kullanıcılar tepki gösterirken sinema çalışanı olduğunu öğrenilen bir kişi ise bu tür vakalarla sürekli karşılaştıklarını söyledi. Sinema çalışanı, sürekli koltuklardan sperm izlerini özel bir sıvı ile temizlediklerini söyledi.

SİNEMALARIN AÇILMASINDAN HEMEN SONRA ÇEKİLMİŞ

Görüntülerin hangi sinema salonunda çekildiği ise henüz bilinmiyor. İngiltere’de koronavirüs nedeniyle kapatılan sinemaların açılmasından hemen sonra çekildiği belirtiliyor.

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