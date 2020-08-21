Manchester United kaptanı Maguire, Yunan adası Mikonos’da gözaltına alındı

Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda kavgaya karışan Manchester United kaptanı Harry Maguire, polise saldırı girişimi ve hakaretten gözaltına alındı. Maguire dahil üç İngiliz erkek turistin Siros adasına götürülerek mahkemeye çıkarılacağı açıklandı.

Manchester United kaptanı Harry Maguire, bazı takım arkadaşları, flört reaality dizisi ‘Aşk Adası’nın yıldızlarından Chris Hughes ve sevgilisi Fern Hawkins ile birlikte tatil yaptığı Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda kavgaya karıştı.

Daily Mail’in haberine göre gece gittikleri barın koronavirüs önlemleri nedeniyle geceyarısında kapanması üzerine dışarı çıkan Maguire’ın da aralarında bulunduğu 8 erkek, bölgeyi terk etmedi ve kavga ederek çevreyi rahatsız etti.

Barın önünde minibüste oturanların çok fazla gürültü çıkarması üzerine ada sakinleri polisi çağırdı.

Polisin gelip minibüsün çekilmesini istemesi karşısında dışarı çıkan iki erkeğin polis memurlarına saldırdığı ileri sürüldü.

Maguire’ın da çok saldırgan davrandığı, hatta polise vurduğu ve küfrettiği iddia edildi.

Reuters haber ajansı, Yunan devlet televizyonu ERT’ya dayanarak, olayın, iki turist grubu arasında kavga çıkmasından kaynaklandığını duyurdu.

112 milyon dolarlık 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, iki erkekle birlikte kelepçelenerek gözaltına alındı.

Premier Lig devi Kırmızı Şeytanlar’ın kaptanının geceyi karakoldaki bir hücrede geçirdiği belirtildi.

Diğer 5 erkeğin villalarına geri dönmelerine izin verildiği kaydedildi.

Daily Mail’e konuşan bir polis kaynağı “Grubun gitmek istemediği ve çok fazla bağırıp çağırarak gürültü yaptığı sanılıyor” dedi.

Reuters’e konuşan bir polis yetkilisi, Maguire dahil üç İngiliz erkek turistin Siros Adası’na götürülerek mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

Manchester United “Kulüp Harry Maguire’in dün gece Mikonos’ta karıştığı iddia edilen olayın farkındadır. Harry ile temas kurulmuştur, kendisi Yunan yetkililerle tam işbirliği içindedir, Şimdilik daha fazla açıklama yapmıyoruz” açıklamasını yaptı.

Maguire’ın olay öncesi gece saatlerinde Matogiannia bölgesinde Manu taraftarlarıyla sohbet ederken görüntüleri Yunan haber sitelerine yansıdı.

İngiliz taraftarlar sokakta kaptanın adıyla tezahürat yapıp kendisiyle selfie çekmek için yarışırken görüntülendi.

Sevgilisi Fern Hawkins de Instagram da Maguire ile fotoğrafını “Seninle tatilde” mesajıyla paylaştı.