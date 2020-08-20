İngiltere’de azınlıkların yüzde 65’i, polisin ırkçı ön yargılara sahip olduğunu düşünüyor

4 hours önce
0 112 Bir dakikadan az

İngiltere’deki siyahların ve diğer azınlıkların yüzde 65’inin, İngiliz polisinin ve ceza adelet sisteminin kendilerine karşı ırkçı önyargılara sahip olduğunu düşündükleri bildirildi.

İngiltere’de aşırı sağ karşıtı kampanyalar yürüten Umut Et Nefret Değil (Hope not Hate) hareketi, ülkedeki siyahlar ve diğer etnik azınlıklardaki ayrımcılık algısına ilişkin bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, siyahların ve Asya kökenli azınlıkların yüzde 82’si günlük yaşamlarında ayrımcılığa maruz kaldıklarını aktarırken, katılımcıların yarısından fazlası da sosyal hayatta, sosyal medyada ya da geleneksel basında ırkçılığa şahit olduklarını belirtti.

Ankete göre, siyah ve diğer azınlıkların yüzde 65’i, polisin ve İngiliz ceza adalet sisteminin, kendi etnik kimliklerine karşı önyargılı olduğunu söyledi.

Ankete katılanların yüzde 73’ü ABD’de siyahi George Floyd’un polisler tarafından öldürülmesinin ardından İngiltere’de düzenlenen “Siyahların hayatı önemlidir” (Black lives matter) gösterilerini desteklerken, yüzde 65’i de köle tüccarlarının heykellerinin halka açık meydanlardan kaldırılıp müzelerde sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

Raporun yazarı Rosie Carter, azınlıkların polis teşkilatında ırkçı bir algının oluştuğuna dair düşünceye sahip oldukları, İngiliz ceza sistemine karşı güven ve meşruiyet sorunu yaşadıkları değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 hours önce
186

İngiltere’den Türkiye için güzel haber

3 hours önce
415

İngiltere’de ‘maske tak’ uyarısına yumruklu yanıt

4 hours önce
249

İngiltere’de döşeme arasından tarihi eser fışkırdı

4 hours önce
254

İngiltere karantina yerine havaalanında ‘hızlı test’ uygulamasını denemeye başlıyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.