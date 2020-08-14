İngiliz tur operatöründen İspanya’ya kötü haber

6 hours önce
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İngiliz tur operatörü ve hava yolu şirketi Jet2, İspanya seyahat yasağını yeniden uzattı.

İspanya, İngiltere pazarında aradığını bulamıyor. İngiliz hükümetinin İspanya’yı ‘güvenli ülkeler’ listesinden çıkarmasının bu ülkeye dönük operasyonlarını önce 1 Ağustos’a, sorasında ise 16 Ağustos’a kadar durduran tur operatörleri, tarihi daha da ileriye atmaya başladı.

İngiliz hava yolu şirketi Jet2’nun tur operatörü Jet2 Holidays, İspanya İspanya’ya dönük uçuşların başlaması için yeni tarihi 23 Ağustos olarak açıkladı. İngiltere’nin kararı geçerliliğini koruduğu için, diğer tur operatörlerinin de Jet2 Holidays’i takip etmesi bekleniyor.

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