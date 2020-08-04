Londra swap faizi: Gecelik TL swap faizi yüzde 1000’i aştı

Londra swap piyasalarında gecelik vadede TL faizi yüzde 1050’ye kadar yükseldi. Swap faizi yarın gece için de yüzde 100’ün üzerinde seyrediyor. TL swap faizi son tam günlük işlemin yapıldığı 29 Temmuz’da yüzde 6,8 seviyesindeydi.

Londra swap piyasası geçen yıl bahar aylarında da gündeme gelmişti. Türk bankalarının Londra piyasalarına TL akışını kesmesiyle Nisan 2019’da TL swap faizleri yüzde 1200’e kadar çıkmıştı.

Ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların bu tür işlemlerine özkaynaklar üzerinden sınırlama getirmiş ve işlem hacimleri de çok düşük seviyelere inmişti.

Rabobank’tan gelişmekte olan piyasalar döviz stratejisti Piotr Matys, Londra piyasasında TL swap faizlerindeki son yükselişi yatırımcılara gönderdiği piyasa notunda değerlendirdi ve “Daha önce de kullandıkları ve TL’yi mümkün olduğunca pahalı hale getirmeyi hedefleyen aracı kullanarak, yatırımcıları TL’nin karşısında pozisyon almaktan vazgeçmeye çalıştıkları anlaşılıyor” dedi.

Matys, swap faizlerindeki artışı Dolar/TL kurundaki 7 psikolojik sınırının savunulması olduğu yorumunu da yaptı.

Merkez Bankası’nın rezervlerine yönelik kaygıların artmasıyla son günlerde TL, satış baskısı altındaydı.

Dolar/TL kuru güne 6.95’ten başladı ve bir ara 6.98’e yükseldi.

Türk Lirası 2020’de dolara karşı yüzde 16’dan fazla değer kaybetti.