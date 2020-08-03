Beş yıldır kayıp olan adam ormanda bulundu

2015 yılından itibaren kayıp olan adam Wisbech bölgesindeki bir ormanda bulundu.

35 yaşındaki Ricardas Puisys öldürülecek korkusuyla beş yıldır ormanda saklanıyordu. Son beş yıldır ardından hiçbir iz bırakmayan Ricardas Puisys, öldürüldü diye tahmin ediliyordu.

Geçtiğimiz Kasım ayında Puisys’in adına bir Facebook hesabı açılmıştı ama bu hesabın kimin tarafından açıldığı bilinmiyor. Puisys en son Cambridgeshire bölgesindeki iş yerinde görülmüştü.

Verilen bilgiye göre, Puisys kendisini sömürmeye çalışan bir çeteden kaçman için saklandığı düşünülüyor.

Genç adam şu an polis tarafından korunmaya alındı ve soruşturma devam ediyor.